Сомнолог назвал неожиданные последствия хронического недосыпа

Сон – важная составляющая, необходимая человеческому организму для правильного функционирования. Хронический недосып ведет к множествам проблем, от усталости и снижения концентрации внимания до запоров, предупредил сомнолог Руслан Кутузов.

© runews24.ru

Сон необходим человеческому организму для восполнения сил. Поэтому привычка поздно ложиться спать и рано вставать может привести к хроническому недосыпу, что в конечном счете отразится на повседневной жизни и здоровье.

Так, по словам сомнолога, остеопата, невролога Руслана Кутузова при хроническом недосыпе страдает здоровье в целом и психика.

В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, при дефиците сна возникает чувство постоянной усталости, раздражительность, импульсивность. В то же время снижается концентрация внимания, повышается тревожность.

Что касается здоровья, недосып ведет к снижению защитных функций организма. Он становится подвержен болезням, в том числе проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Кутузов сообщил, что нередко в результате недосыпа у человека начинаются проблемы с пищеварением, запоры, диарея и боли в животе.

Также Кутузов напомнил о хронотипах. Речь о жаворонках и совах. Если первые рано встают и максимально продуктивны в первой половине дня, то вторые засыпают и просыпаются позже и активны во второй половине дня.

Также сомнолог рассказал о существовании голубей. Эта категория людей переняла черты и жаворонков, и сов. К ним относятся 55% людей, рассказал врач.

Для того, чтобы сохранить психологическое здоровье, Кутузов посоветовал выяснить свой хронотип и жить в ногу с ним.

«Если вы ведете здоровый образ жизни и при привычке поздно ложиться спать чувствуете себя хорошо, то просто сохраняйте спокойствие», — заключил врач.

Ранее о последствиях недосыпа рассказал врач Павел Кудинов. А эксперты объяснили, как рацион питания и недосып влияют на риск возникновения простуды.