Назван продукт, снижающий риск рака простаты и молочной железы

Катран, известный как татарский хрен, может способствовать снижению риска онкологического заболевания простаты и молочной железы, заявил врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По словам специалиста, горечь и острота этого растения обусловлены наличием в нем глюкозинолатов.

Если взять клетки опухоли и положить туда глюкозинолаты, то опухоль перестает расти, — отметил иммунолог.

Ранее онколог-маммолог Марина Щучко заявила, что косточки в бюстгальтере не вызывают рак, вопреки популярному мнению. По ее словам, нет доказательств со стороны медицины о вреде косточек лифчика. Врач отметила, что искать белье нужно по таблице размеров, поскольку оно должно соответствовать параметрам женщины.

До этого доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, что большая грудь при ожирении часто бывает фактором рака груди у женщин. Она объяснила, что этот вид злокачественных опухолей является самым распространенным.

Главный врач-маммолог Фатима Тамаева предупредила, что вероятность развития рака груди повышается с возрастом. Так, в возрасте от 40 до 49 лет его обнаруживают у одной из 69 пациенток. О развитии опухоли может свидетельствовать изменение формы груди, выделения, отеки, уплотнения, боли в молочных железах, а также изменение цвета кожи.