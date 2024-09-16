Чем хурма полезна и вредна для здоровья мужчин и женщин

Вместе с экспертами разбираемся, чем полезна хурма, почему ее иногда называют женской ягодой и сколько можно съедать в день без вреда для здоровья. Выясняем, каковы состав и калорийность хурмы, почему она вяжет и при каких заболеваниях ее есть не рекомендуется.

Наши эксперты

1. Ольга Сазонова - директор института профилактической медицины СамГМУ, главный внештатный диетолог Минздрава Самарской области.

2. Елена Мельникова - сотрудник отдела дендрологии Ботанического сада Самарского университета им. Королева.

Когда начинается сезон хурмы

Некоторые сорта хурмы начинают созревать в сентябре, а в России - в октябре. Длится сезон этой вкусной и полезной ягоды вплоть до декабря. А самые низкие цены на хурму - в последний месяц осени, на который приходится пик ее урожая.

Хурма: общая информация о ягоде

Обыватели привыкли считать хурму фруктом. Но это не так. Хурма - это ягода.

"В кулинарном смысле часто называют хурму фруктом, поскольку ягодой обыватели привыкли считать более мелкие плоды. Но если мы рассматриваем ботанический термин, то это, конечно, ягода. У нее есть оболочка, сочная сердцевина и несколько семечек", - объяснила сотрудник отдела дендрологии Ботанического сада Самарского университета им. Королева Елена Мельникова. На латыни хурма звучит как "Diōspyros" - переводится как "божественный огонь" или "пища богов". Вкус у хурмы, и правда, божественный, если она спелая и не вяжущая.

Видов хурмы много: она может быть как ярко-красного, так и темно-коричневого цвета, круглой, приплюснутой или вытянутой формы. Причем вес варьируется от 60 граммов до полкило! Но для покупателей главное не это. Первый вопрос, который задают продавцам любители хурмы: вяжет или нет? Поэтому сорта ягоды подразделяют на вяжущие и не вяжущие.

Состав и калорийность хурмы

В 100 граммах спелой хурмы содержится 67 килокалорий. Для сравнения: в клубнике - менее 40.

Кусочек хурмы весом 100 грамм содержит:

0,5 г белка

0,4 г жира

15,3 г углеводов

1,6 г пищевых волокон, калорийность 67 ккал

7,6 мг пантотеновой кислоты (витамин В3) - это 152% суточной нормы для организма.

Хурма лидирует по содержанию йода в растительной пище - в одной ягоде среднего размера находится:

магний и калий, полезные для сердечно-сосудистой системы,

железо,

витамины группы А, С и Е.

В высушенном виде плоды содержат до 55% сахаров.

Полезные свойства хурмы для женщин

Хурму даже называют "женской ягодой", поскольку в ее составе есть полезные для женщин вещества.

Улучшает состояние репродуктивной системы

Магний, который присутствует в хурме, участвует в синтезе женских гормонов, он благотворно влияет на репродуктивную систему. Если в организме женщины есть недостаток магния, то она может столкнуться с нерегулярным менструальным циклам, сложностями с зачатием и вынашиванием детей.

Для женщин после 50: уменьшает симптомы менопаузы

Калий показан женщинам во время менопаузы, он может помочь убрать неприятные проявления этого состояния. Благодаря калию укрепляются ногти, за счет него регулируется кислотно-щелочной баланс в организме. Калий также помогает в борьбе с целлюлитом.

Повышает гемоглобин

Железо в хурме участвует в кроветворении, способствует насыщению крови кислородом. Эта ягода полезна женщинам, страдающим от обильных менструаций, из-за которых может снижаться уровень гемоглобина в крови.

Борется с признаками старения кожи

"Хурма содержит большое количество каротиноидов, которые являются сильными антиоксидантами и направлены на работу с признаками старения кожи", - отметила директор института профилактической медицины СамГМУ, главный внештатный диетолог Минздрава Самарской области Ольга Сазонова.

Хурму можно использовать в составе натуральных масок для лица.

Рецепты маски из хурмы:

Мякоть хурмы натереть и соединить с чайной ложкой лимонного сока, добавить желток яйца, держать на лице четверть часа. Маска поможет очистить поры, сделать лицо более гладким и сияющим. Такой эффект дадут танины, содержащиеся в хурме.

Освежить увядающую кожу поможет такая маска: хурму очистить от кожицы, мякоть натереть и смешать в равных долях с молоком либо сливками. Держать на лице 15-20 минут, затем смыть.

Полезные свойства хурмы для мужчин

Хурма положительно влияет на потенцию и репродуктивную систему благодаря кобальту, марганцу, железу, хрому и никелю в составе. Если ее есть регулярно, поэтому ее стоит употреблять мужчинам, которые до самой старости хотели бы быть сексуально активными. Так, марганец влияет на подвижность сперматозоидов. В образовании семенной жидкости принимают участие никель, кобальт, хром. Благодаря железу клетки репродуктивной системы получают питание.

Витамины А и С, которые есть в хурме, принимают участие в образовании гормона тестостерона.

Хурма обладает мочегонным действием из-за калия, который есть в ее составе. Добавление в рацион этой ягоды поможет людям с уретритом и простатитом.

На заметку мужчинам, работающим на вредном производстве: антиоксиданты в хурме способны защитить клетки яичек от токсического влияния. То же самое касается тех представителей сильного пола, которые употребляют много алкоголя.

В чем вред хурмы

Хурму лучше не употреблять одновременно с молоком, мясом, рыбой, добавлять в рацион вне основных приемов пищи. Танины - дубильные вещества - связывают белки, от чего могут появиться неприятные ощущения в желудке и кишечнике.

Хурму не рекомендуют употреблять при:

недавних операциях на органах брюшной полости;

запорах;

диагнозе "сахарный диабет";

избытке йода в организме (в случае гиперфункции щитовидки);

остром течении гастрита, панкреатита и язвы желудка;

геморроидальных узлах;

грудном вскармливании в первые месяцы - хурма может вызвать у малыша нарушения стула и колики.

Хурма крепит или слабит

Спелая хурма благоприятно влияет на работу кишечника. Поскольку в ней содержится клетчатка и пектин, она может немного слабить, помогать выведению из организма шлаков и застоявшегося кала.

В то же время хурма может оказывать крепящий эффект из-за танинов, которых больше всего содержится в оболочке. Склеивая пищу, они могут вызывать сильные запоры. Поэтому страдающим этим недугом людям к употреблению в пищу хурмы нужно относиться осторожно.

Чтобы избежать запоров:

есть хурму лучше без кожуры;

есть только поспевшие плоды;

не переедать этой ягоды.

Хурма при различных заболеваниях

Хурма из-за высокого содержания простых сахаров ограничивается при сахарном диабете и у пациентов с ожирением.

Ольга Сазонова, директор института профилактической медицины СамГМУ, главный внештатный диетолог Минздрава Самарской области, отмечает:

- Плоды хурмы благоприятно влияют на обмен веществ и общее самочувствие, показаны при гипофункции щитовидной железы, так как содержит много йода в легкоусваиваемой форме, суточная норма содержится в двух плодах. Хурма рекомендована в период реабилитации после различных заболеваний. Положительно влияет на организм при диарее, также обладает мочегонным эффектом, но, выводя лишнюю жидкость, организм не теряет калий, так как он есть в данном продукте. Лучше всего употреблять ее, как и другие ягоды и фрукты, в сезон, чтобы она была максимально созревшая.

Сколько хурмы можно есть в день

Вообще, лучше лакомиться этой ягодой в меру: до ста граммов, а при наличии противопоказаний нужно взять консультацию у доктора. Диетологи рекомендуют съедать не более двух-трех средних ягод в день, но в любом случае нужно ориентироваться на самочувствие.

Почему хурма вяжет и как с этим бороться

Хурма богата дубильными веществами - танинами, которые связывают белки во рту, от чего появляются неприятные стягивающие ощущения. Благодаря этому человеку достаточно сложно переесть хурму.

Все сорта ягоды подразделяют на вяжущие и не вяжущие:

вяжущую хурму едят только совсем поспевшую, когда мякоть превращается практически в желе, а вязкость почти пропадает.

не вяжущие сорта, например, "королек", "шоколадный королек" с характерной для них коричневой мякотью, можно есть даже не до конца спелыми.

Кстати, все мы помним, как в дефицитное советское время покупали вяжущую хурму и замораживали ее, чтобы она стала вполне съедобной. Также вязкость хурмы можно убрать, если залить ее алкоголем или высушить. Вяленая ягода - прекрасное лакомство к чаю.

Как правильно выбрать хурму

Лучше обращать внимание на плоды ярко-оранжевой окраски, неспелая ягода будет более светлого цвета;

У ягоды должны быть сухие бурые или коричневые листья, сухая плодоножка. У незрелой хурмы листья и плодоножка зеленые;

Выбирайте упругие, но не совсем жесткие, гладкие блестящие плоды, без помятостей. У таких ягод мякоть будет очень вкусной. А жесткие, скорее всего, будут сильно вяжущими.

Кстати, если жесткие плоды оставить на столе, а не класть в холодильник, то через пару дней они дозреют. Также для быстрого созревания хурмы рекомендуют завернуть ее с томатами.