Диетолог назвал шесть шагов для успешного снижения веса
Персональный тренер и диетолог Люк Ханна поделился научно обоснованными советами по здоровому снижению веса. Он сослался на научную работу, опубликованную в журнале Obesity Reviews в 2020 году.
Это исследование было проведено с целью выявления поведенческих и психологических факторов, которые могут способствовать поддержанию потери веса и долгосрочному успеху.
В эксперименте приняли участие почти семь тысяч человек, средний ИМТ которых составил 34,3 (считается ожирением). В среднем участники потеряли 20% от общей массы тела и удерживали её в течение нескольких лет.
Люк Ханна выделил шесть важных моделей поведения, которых придерживались участники:
- планирование питания и хранение здоровой пищи дома;
- регулярный завтрак;
- увеличение потребления овощей;
- сокращение потребления сахара;
- сокращение потребления жиров;
- регулярная физическая активность.
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