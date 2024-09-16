Персональный тренер и диетолог Люк Ханна поделился научно обоснованными советами по здоровому снижению веса. Он сослался на научную работу, опубликованную в журнале Obesity Reviews в 2020 году.

Это исследование было проведено с целью выявления поведенческих и психологических факторов, которые могут способствовать поддержанию потери веса и долгосрочному успеху.

В эксперименте приняли участие почти семь тысяч человек, средний ИМТ которых составил 34,3 (считается ожирением). В среднем участники потеряли 20% от общей массы тела и удерживали её в течение нескольких лет.

Люк Ханна выделил шесть важных моделей поведения, которых придерживались участники:

планирование питания и хранение здоровой пищи дома;

регулярный завтрак;

увеличение потребления овощей;

сокращение потребления сахара;

сокращение потребления жиров;

регулярная физическая активность.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.