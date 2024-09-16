Названы сладости, которые смертельно опасно есть осенью

Осенью лучше избегать печеных яблок, глинтвейна и тыквенного латте, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он отметил, что данные продукты слишком калорийные, а также провоцируют развитие гастрита и язвы.

Осенью лучше избегать печеных яблок из-за повышенной калорийности и свойства яблок повышать кислотность желудка, из-за чего могут развиться гастрит или язва, а также появиться лишние килограммы. Из-за мочегонного эффекта не рекомендуется употреблять данный продукт людям с мочекаменной болезнью, простатитом, — заявил Умнов.

Врач напомнил, что вред тыквенного латте заключается в большом количестве сахара, из-за чего данный напиток нельзя употреблять при сахарном диабете. Он отметил, что сироп часто содержит ароматизатор «тыква», включающий сорбат калия, уничтожающий полезную микрофлору кишечника человека.

Осенью лучше не есть булочки с корицей. Они содержат быстрые углеводы. Поступающие углеводы преобразуются в жиры, что чревато жировыми отложениями на стенках внутренних органов. Они содержат трансжиры, образующие атеросклеротические бляшки, что угрожает инфарктами, инсультами, тромбозами брыжеечных артерий, — добавил Умнов.

По его словам, безалкогольный глинтвейн имеет высокий гликемический индекс, что способствует ожирению и развитию сахарного диабета. При варке фрукты теряют многие полезные вещества, остаются только углеводы. Кроме того, отметил эксперт, данный напиток вызывает расширение сосудов, что может привести к падению артериального давления и обморокам.

Ранее диетолог Наталья Круглова объяснила, что некоторые полезные продукты, такие как орехи, растительное масло и авокадо, могут препятствовать похудению из-за большого количества калорий. По ее словам, во время снижения веса также стоит ограничить употребление жирных сортов рыбы до двух-трех порций в неделю.