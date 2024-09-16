Мужчинам объяснили, как выявить ожирение, не выходя из дома

Окружность мужской талии больше 94 см говорит об ожирении, рассказала NEWS.ru диетолог Кристина Войт. Она отметила, что жировые отложения у мужчин имеют свойство скапливаться вокруг внутренних органов, а не под кожей.

Если живот можно ущипнуть и жировая прослойка оттягивается легко — еще все не так плохо, но если это сложно, и живот как шарик надут, пора бить тревогу. Привет висцеральное ожирение у мужчин, под угрозой внутренние органы, — сказала она.

Врач добавила, что можно и без консультации с врачом сделать тест на ожирение. Для этого нужно измерить талию самостоятельно сантиметровой лентой. Если результат превышает озвученную цифру, то надо идти в больницу.

Ожирение — это диагноз, наравне с сахарным диабетом и другими серьезными заболеваниями, которые могут привести к летальному исходу без контроля, — заключила медик.

Ранее диетолог Наталья Круглова сообщила, что некоторые полезные продукты, такие как орехи, растительное масло и авокадо, могут препятствовать похудению из-за большого количества калорий. По ее словам, во время снижения веса также стоит ограничить употребление жирных сортов рыбы до двух-трех порций в неделю.

Диетолог Михаил Гинзбург до этого отметил, что каши на завтрак полезны для человека, поскольку помогают ему меньше болеть. Он подчеркнул, что в них содержатся сложные углеводы, пищевые волокна, растительный белок и много минералов, которых организм получает довольно мало в силу особенностей питания.