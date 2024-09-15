Нутрициолог предупредила о вреде кураги

Курага – это высушенный абрикос, богатый клетчаткой, железом и витаминами.

Так, в ней много витамина А, который отвечает за хорошее зрение, достаточно калия, полезного для сердца и сосудов. В кураге также содержится медь и витамины группы В и Е.

Однако данный сухофрукт полезен далеко не всем. Об этом в интервью «Спорт-Экспресса» рассказала врач-нутрициолог Александра Степаненко.

В частности, она предупредила, что в кураге содержится гораздо больше сахара, чем в свежем абрикосе.

«Поэтому сухофрукт может привести к резкому скачку уровня сахара в крови, – подчеркнула она. – Особенно у людей с диабетом».

Противопоказана курага и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как сухофрукт может спровоцировать обострение гастрита или язвы желудка. Не стоит есть курагу, по словам Степаненко, и при заболеваниях щитовидной железы.

Кроме того, врач напомнила, что на курагу, как и на свежие абрикосы, может быть аллергия. Причём реакция может возникать не только на сам сухофрукт, но и на диоксид серы.

«Это вещество, которым обрабатывают сухофрукты для увеличения срока хранения. Диоксид серы опасен для людей с заболеваниями дыхательных путей, поскольку может приводить к затруднению дыхания», – предупредила нутрициолог.

При этом и здоровым людям специалист рекомендует есть курагу в меру, иначе можно заполучить диарею и вздутие живота.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-эндокринолог Екатерина Казачкова посоветовала школьникам на завтрак есть сухофрукты и орехи, которые богаты полезными жирами и считаются природными энергетиками.