Какие анализы сдать осенью, чтобы быть здоровым

Невролог Пахомов: осенью полезно сдать анализы на ферритин и витамин C . Пришла осень, а любая смена сезона — стресс для организма. Обостряются болезни, нарушается сон, усиливаются боли. Врач рассказал «Секрету фирмы», какие 7 основных анализов нужно сдать, чтобы вовремя заметить проблемы со здоровьем и принять меры. Эти анализы помогут оценить уровень витаминов, работу внутренних органов и общее состояние организма.

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Зачем проверяться осенью

Врач-невролог Евгений Пахомов отметил, что осенью у человека могут внезапно нарушиться сон, усилиться боли в спине и суставах. Ну и конечно, повсюду простуда и грипп.

Чтобы не болеть, важно вовремя заметить проблемы. А в этом помогают анализы.

В начале осени полезно сдать анализ крови на ферритин, он отражает запасы железа в организме. Низкий уровень ферритина может проявляться астенией, проблемами со сном, упадком сил. Также полезно проверить витамин D. Его уровень также может снизиться осенью из-за уменьшения светового дня.

Вот ещё 5 анализов, которые врач посоветовал сдать в начале осенью:

Витамин С. Осенью мы едим меньше свежих фруктов и овощей. Из-за этого может не хватать витамина С;

Общий анализ крови. Этот анализ покажет общее состояние здоровья;

Общий анализ мочи. Поможет найти инфекции, которые часто обостряются в холодное время;

Сахар в крови. Осенью мы часто меняем привычки в еде. Важно проверить, как это влияет на уровень сахара;

Проверка щитовидной железы. Осенью многие чувствуют сонливость и вялость. Нужно убедиться, что щитовидка работает нормально.

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