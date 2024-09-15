Диетолог назвал шесть причин есть подсолнечные семечки каждый день

Для иммунитета и сердечка. Врач назвала 6 причин есть подсолнечные семечки каждый день
Диетолог Муди: подсолнечные семечки поддерживают иммунитет и работу сердца. Любители полузгать семечки перед телевизором на самом деле не портили зубы, а изо всех сил приносили пользу организму. По крайней мере так считает диетолог Дэстини Муди. Она рассказала, как позитивно на здоровье могут влиять семечки, особенно если правильно их есть.
Польза семечек
Как рассказала диетолог Дэстини Муди, подсолнечные семечки на самом деле содержат большое количество полезных веществ, например:
- Белок (помогает работе сердца, контролирует вес и бережёт от хронических заболеваний);
- Витамин Е и жирные кислоты (улучшают состояние кожи и защищают от UF-лучей);
- Много жиров и клетчатки — до 12 г в одной чашке (насыщает на долгое время и помогает в похудении, нормализует работу сердечно-сосудистой системы и ЖКТ);
- Магний (улучшает настроение и работу нервной системы, помогает бороться со стрессом);
- Витамин Е (защищает от окислительных процессов);
- Селен (укрепляет иммунитет).
Как правильно есть семечки
Врач подчеркнула, что всю невероятную пользу подсолнечные семечки дадут, только если их правильно есть. Нужно учитывать, что в семечках:
- Много калорий, поэтому нужно их вписывать в дневную норму, иначе вес поползёт вверх;
- Много соли, поэтому лучше не есть покупные семечки, а делать самим и контролировать количество соли, иначе можно получить отёки и навредить сердцу;
- Много жирных кислот, которые хоть и полезные, но при переизбытке могут усилить воспаления и хронические заболевания.
Максимально полезными семечки будут, если готовить их в микроволновке с минимальным количеством добавок, сообщил Eat This, Not That.
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