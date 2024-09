Диетолог назвал шесть причин есть подсолнечные семечки каждый день

Диетолог Муди: подсолнечные семечки поддерживают иммунитет и работу сердца. Любители полузгать семечки перед телевизором на самом деле не портили зубы, а изо всех сил приносили пользу организму. По крайней мере так считает диетолог Дэстини Муди. Она рассказала, как позитивно на здоровье могут влиять семечки, особенно если правильно их есть.

© unsplash

Польза семечек

Как рассказала диетолог Дэстини Муди, подсолнечные семечки на самом деле содержат большое количество полезных веществ, например:

Белок (помогает работе сердца, контролирует вес и бережёт от хронических заболеваний); Витамин Е и жирные кислоты (улучшают состояние кожи и защищают от UF-лучей); Много жиров и клетчатки — до 12 г в одной чашке (насыщает на долгое время и помогает в похудении, нормализует работу сердечно-сосудистой системы и ЖКТ); Магний (улучшает настроение и работу нервной системы, помогает бороться со стрессом); Витамин Е (защищает от окислительных процессов); Селен (укрепляет иммунитет).

Как правильно есть семечки

Врач подчеркнула, что всю невероятную пользу подсолнечные семечки дадут, только если их правильно есть. Нужно учитывать, что в семечках:

Много калорий, поэтому нужно их вписывать в дневную норму, иначе вес поползёт вверх;

Много соли, поэтому лучше не есть покупные семечки, а делать самим и контролировать количество соли, иначе можно получить отёки и навредить сердцу;

Много жирных кислот, которые хоть и полезные, но при переизбытке могут усилить воспаления и хронические заболевания.

Максимально полезными семечки будут, если готовить их в микроволновке с минимальным количеством добавок, сообщил Eat This, Not That.

