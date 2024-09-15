Доктор перечислил продукты, которые способствуют быстрому засыпанию

Диетологи рекомендуют ужинать за три часа до сна, однако, чтобы хорошо выспаться, важно учитывать не только время приема еды, но и то, какие продукты человек употребил в пищу. Врач-диетолог Людмила Денисенко подчеркнула, что некоторые продукты способствуют засыпанию.

© Вечерняя Москва

Молочные продукты, такие как йогурт, молоко и особенно сыр, содержат триптофан и кальций, которые считаются снотворными микроэлементами. Поэтому стаканчик йогурта перед сном не только не перегрузит желудок, но и обеспечит небольшую дозу успокоительного.

Триптофаном богато мясо индейки, поэтому бутерброд с этим мясом на ужин также способствует хорошему сну. Бананы, сушеные финики или сухофрукты, а также небольшое количество орехов тоже помогают заснуть. Кроме того, снотворным эффектом обладают чаи и растительные масла.

«Всевозможные чаи, особенно ромашковый, с вербеной или другими травами, действуют успокаивающе. Их очень хорошо принимать на ночь и даже незадолго перед сном. Благотворно действуют растительные масла. Даже один запах того же кунжутного масла вызывает расслабление и способствует хорошему засыпанию»‎, — объяснила Денисенко.

По ее словам, некоторые продукты и напитки могут затруднить засыпание. К ним относятся жирная, жареная и копченая пища, которая тяжело переваривается и вызывает чувство переполненности. Кофе, шоколад, острая пища, содержащая капсаицин, также способствуют бодрствованию, поскольку они стимулируют кровоток в желудке. Однако главным врагом сна является алкоголь. Несмотря на то что он может вызывать первоначальную сонливость, впоследствии он нарушает глубокий сон, передает Sputnik.

Ученые из японского Центрального научно-исследовательского института Сидзуоки выяснили, что порошковый зеленый чай матча положительно влияет на качество сна, а также на социальные навыки у пожилых людей.