Специалист рассказал, есть ли польза от продуктов без сахара

Специалист лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, в каких продуктах содержится больше всего сахара и как снизить его потребление.

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Согласно расчетам Всемирной организации здравоохранения, в объеме калорий, которые ежедневно употребляет человек, доля сахара не должна превышать 10%, это эквивалентно 50 граммам. А Роспотребнадзор заявляет, что средний россиянин вдвое норму превышает, употребляя 107 граммов сахара каждый день. Это провоцирует ожирение, развитие сахарного диабета, кариес и преждевременные морщины.

Эксперт подчеркнула, что необходимо разделять природные сахара и добавленный сахар. В первом случае это фруктоза, лактоза и глюкоза, которые содержатся изначально во фруктах, молоке и злаках. А добавленный сахар обычно кладут дополнительно в еду или напиток, чтобы улучшить их вкус.

Также есть «более полезный» тростниковый сахар, мед, фруктоза, кукурузный сироп, которые являются не больше чем маркетинговой уловкой. Это те же легкоусвояемые углеводы, которые воздействуют на организм так же, как и сахар.

Чтобы снизить количество добавленного сахара, специалист рекомендует по возможности избегать ультраобработанных продуктов, таких как фастфуд, лимонад, соусы, снеки, сладости, консервы, чипсы.

При излишнем весе или сахарном диабете необходимо обсудить с врачом включение в рацион сахарозаменителей, это, например, сорбит, маннит или ксилит. В них калорий в 2–3 раза меньше, чем в сахаре. Также есть сахарозаменители, которые вообще не содержат калорий: сахарин, стевиозид и сукралоза.

Однако ими тоже не стоит увлекаться, так как у них есть побочные эффекты. Здоровому человеку обычно достаточно просто сбалансированно питаться и не превышать ежедневную норму потребления сахара.