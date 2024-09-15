Врач рассказала, передается ли гастрит по наследству

Врачи во время консультации всегда интересуются, есть ли случаи заболеваний желудка в семье пациента. Можно предположить, что гастрит передается по наследству. Однако это не совсем так, рассказала "РГ" гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ольга Чернова.

Она пояснила, что гастрит представляет собой воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка. Провокатором его развития в большинстве случаев становится бактерия хеликобактер пилори, которая присутствует в организме каждого второго человека. У пациентов с отягощенным семейным анамнезом в генах может быть заложена предрасположенность к болезни. Но приведет это к гастриту или нет, зависит от самого человека, подчеркнула врач. Предотвратить воспаление слизистой желудка, по ее словам, поможет соблюдение режима питания, использование в рационе натуральных и качественных продуктов, отказ от курения и злоупотребления алкоголем, снижение уровня стресса.

Чернова обратила внимание, что гастрит диагностируется не только у взрослых, но и у детей. Большую роль в этом играет образ жизни и пищевые привычки семьи. Если в рационе преобладают жареные и жирные блюда, наблюдается недостаток овощей и фруктов, питание ребенка нельзя назвать правильным.

"Отсутствие четкого режима, дисбаланс белков, жиров и углеводов, перекусы вместо полноценного приема пищи могут спровоцировать развитие гастрита", - сказала она.

Также врач предупредила, что ребенка нельзя сажать на диету, которой придерживаются родители. Например, использование продуктов на основе сорбита и других подсластителей опасно для детского желудка. Эти вещества медленно перевариваются, вызывают газообразование и вздутие. К продуктам, разрушающим желудок, также относятся свежевыжатые соки. Они содержат большое количество сахара при полном отсутствии клетчатки. Лучше заменить их свежими фруктами и овощами. Еще один враг желудка - обезжиренные молочные продукты. Не получая достаточное количество жиров, организм "добирает" их из сахара.

Помимо неправильного питания и вредных привычек, к гастриту могут привести хронические стрессы, отметила гастроэнтеролог. Кроме этого, спровоцировать развитие заболевания могут регулярный недостаток сна и бесконтрольный прием лекарств, заключила Чернова.