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Врач рассказала, передается ли гастрит по наследству

Врачи во время консультации всегда интересуются, есть ли случаи заболеваний желудка в семье пациента. Можно предположить, что гастрит передается по наследству. Однако это не совсем так, рассказала "РГ" гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ольга Чернова.

Врач рассказала, передается ли гастрит по наследству
© РИА Новости

Она пояснила, что гастрит представляет собой воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка. Провокатором его развития в большинстве случаев становится бактерия хеликобактер пилори, которая присутствует в организме каждого второго человека. У пациентов с отягощенным семейным анамнезом в генах может быть заложена предрасположенность к болезни. Но приведет это к гастриту или нет, зависит от самого человека, подчеркнула врач. Предотвратить воспаление слизистой желудка, по ее словам, поможет соблюдение режима питания, использование в рационе натуральных и качественных продуктов, отказ от курения и злоупотребления алкоголем, снижение уровня стресса.

Чернова обратила внимание, что гастрит диагностируется не только у взрослых, но и у детей. Большую роль в этом играет образ жизни и пищевые привычки семьи. Если в рационе преобладают жареные и жирные блюда, наблюдается недостаток овощей и фруктов, питание ребенка нельзя назвать правильным.

"Отсутствие четкого режима, дисбаланс белков, жиров и углеводов, перекусы вместо полноценного приема пищи могут спровоцировать развитие гастрита", - сказала она.

Также врач предупредила, что ребенка нельзя сажать на диету, которой придерживаются родители. Например, использование продуктов на основе сорбита и других подсластителей опасно для детского желудка. Эти вещества медленно перевариваются, вызывают газообразование и вздутие. К продуктам, разрушающим желудок, также относятся свежевыжатые соки. Они содержат большое количество сахара при полном отсутствии клетчатки. Лучше заменить их свежими фруктами и овощами. Еще один враг желудка - обезжиренные молочные продукты. Не получая достаточное количество жиров, организм "добирает" их из сахара.

Помимо неправильного питания и вредных привычек, к гастриту могут привести хронические стрессы, отметила гастроэнтеролог. Кроме этого, спровоцировать развитие заболевания могут регулярный недостаток сна и бесконтрольный прием лекарств, заключила Чернова.

ЗОЖ
Ольга Чернова