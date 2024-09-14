Стоматолог определил безопасный срок использования отбеливающей пасты

Безопасный срок использования отбеливающей пасты определил в беседе с «Мослентой» стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.

«У каждого из нас на зубах постепенно образуется мягкий налет, который со временем рискует превратиться в зубной камень, особенно если ежедневная гигиена проводится не очень качественно. Отбеливающие пасты на самом деле не отбеливают, а очищают зубы, тем самым делая их светлее. Именно поэтому люди с желтоватой эмалью от природы не смогут с помощью отбеливающей пасты избавиться от этого оттенка», — сказал стоматолог.

В составе средств с осветляющим действием есть твердые частицы — именно с их помощью качественно удаляется налет, отполировывается эмаль и осветляются зубы. Абразивы буквально «сцарапывают» образовавшиеся отложения, по этой причине подобные средства гигиены могут приносить вред, отметил специалист.

Длительность применения отбеливающей пасты без вреда для здоровья зубов зависит от нескольких факторов: производителя, состава, индекса абразивности и типа абразива. Если пользоваться подобными средствами гигиены бездумно и постоянно, они могут иметь побочные эффекты в виде повреждения эмали и негативного воздействия на десны. Чтобы обезопасить себя, необходимо выбирать качественного и проверенного производителя, изучать состав и назначение средства и обращать внимание на тип абразива — более безопасными считаются пасты с диоксидом кремния.

Возможная длительность чистки зависит от индекса абразивности. Если он не превышает 70-100, то отбеливающая паста считается довольно мягкой и ее можно использовать длительный период — до трех месяцев. Когда индекс от 100 и выше, паста относится уже к агрессивным средствам. Применять ее дольше 2-3 недель не рекомендуется — далее нужно делать перерыв либо чередовать с профилактическими пастами. Например, утром чистить зубы одной, а вечером — другой. Людям с уже имеющейся чувствительностью эмали отбеливающие пасты лучше не использовать совсем.

На сегодняшний день есть хорошие, достойные средства, имеющие отличный отбеливающий эффект, но при этом они мягкие и не агрессивные, а показатели абразивности в пределах допустимого. Ответственные производители стремятся сделать свою продукцию для гигиены зубов максимально безопасными. Такие отбеливающие пасты можно использовать длительно, но обязательно нужно следить за любыми изменениями в полости рта. Если вы обнаружили, что у вас появилась или усилилась чувствительность зубов, а также отметили изменения на эмали или в состоянии десен, об этом необходимо сразу же информировать своего лечащего врача. И тогда возможна либо корректировка средства, либо полный отказ от него.

В любом случае отбеливающие пасты длительно и постоянно использовать нельзя, уточнил Давидян. Такой подход способен сильно навредить эмали и деснам, особенно если у вас есть с этим проблемы. Лучше делайте бережную профессиональную чистку в стоматологии, чтобы ваша улыбка всегда радовала белизной и красотой, а также регулярно посещайте своего врача, чтобы вовремя исправлять возможные проблемы в ротовой полости.

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