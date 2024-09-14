Чтобы улушить работу пищеварительной системы, следует убрать из рациона несколько продуктов. Коварство их в том, что они незаметно вызывают серьезные проблемы с кишечником.

Как передает Pronews.gr со ссылкой на исследователей, разрушительно воздействует на желудочно-кишечный тракт жареная пища.

"Трансжиры в составе такой еды усиливают воспаление", - предупредили медики.

Негативно влияет на кишечник и переработанное мясо - бекон, колбасы и мясные деликатесы насыщены консервантами, повышающими риск развития рака толстой кишки.

Исследователи напомнили, что с целым рядом последствий связано употребление сахара в большом количестве.

"Он вызывает чрезмерный рост вредных бактерий и дрожжей в кишечнике", - отметили они.

Кроме того, такие искусственные подсластители как аспартам, сукралоза и сахарин нарушают микробиом кишечника, уменьшая количество полезных бактерий, и одновременно усиливая влияние вредных микроорганизмов. Также забраковали специалисты различные искусственные красители и ароматизаторы, так как они могут разрушительно влиять на кишечные бактерии.

Напомнили специалисты и об особой опасности фастфуда, в котором сочетается все самое вредное. И дело не только в способе приготовления такой пищи.