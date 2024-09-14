Ученые назвали источник жира и сахара на столе, запускающий рак кишечника
Чтобы улушить работу пищеварительной системы, следует убрать из рациона несколько продуктов. Коварство их в том, что они незаметно вызывают серьезные проблемы с кишечником.
Как передает Pronews.gr со ссылкой на исследователей, разрушительно воздействует на желудочно-кишечный тракт жареная пища.
"Трансжиры в составе такой еды усиливают воспаление", - предупредили медики.
Негативно влияет на кишечник и переработанное мясо - бекон, колбасы и мясные деликатесы насыщены консервантами, повышающими риск развития рака толстой кишки.
Исследователи напомнили, что с целым рядом последствий связано употребление сахара в большом количестве.
"Он вызывает чрезмерный рост вредных бактерий и дрожжей в кишечнике", - отметили они.
Кроме того, такие искусственные подсластители как аспартам, сукралоза и сахарин нарушают микробиом кишечника, уменьшая количество полезных бактерий, и одновременно усиливая влияние вредных микроорганизмов. Также забраковали специалисты различные искусственные красители и ароматизаторы, так как они могут разрушительно влиять на кишечные бактерии.
Напомнили специалисты и об особой опасности фастфуда, в котором сочетается все самое вредное. И дело не только в способе приготовления такой пищи.
"Он представляет собой тройную угрозу для кишечника, так как содержит много вредных жиров, сахара и соли. Они трудно перевариваются, способствуют воспалению кишечника и нарушают баланс бактерий", - предупредили специалисты.