Как поддержать мелкую моторику в пожилом возрасте

Мелкая моторика улучшает мозговую деятельность и помогает заботиться о себе в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

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По ее словам, развитая мелкая моторика нужна пожилым, чтобы продолжать самостоятельно наливать чай, пришивать пуговицы, чистить зубы, вставлять ключ в замок и так далее.

Помимо прочего, это поможет улучшить мозговую деятельность, так как положительно влияет на речь и память. Можно заниматься лепкой, шить, вязать, плести, собирать пазлы, конструктор, привинчивать мелкие гайки и нанизывать бусинки на нить.

"Кроме того, стоит немного поиграть: насыпать в таз просо, рис или любую другую сухую крупу и положить туда какие-то относительно крупные предметы. Человек фактически вслепую будет пытаться найти их наощупь. Это очень полезно для развития мелкой моторики", – отметила Ярцева.

Ранее врач-диетолог Ольга Редина посоветовала есть фисташки людям старше 50. Эксперт объяснила это тем, что в их составе находятся витамины группы А, Е и В, а также белки, кальций, калий, магний и железо. Поэтому фисташки помогают в профилактике катаракты и деменции и положительно воздействуют на мозговую активность, указала Редина.