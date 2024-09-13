Китайские ученые проанализировали генетические данные более 2,3 млн европейцев и пришли к выводу, что психическое благополучие является наиболее важным аспектом здорового старения и продолжительности жизни. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behaviour, утверждается, что богатство при этом не является ключом к счастливой старости.

Как отмечают исследователи, старению и развитию болезней с возрастом способствуют хронические заболевания, прием некоторых лекарств, курение и просмотр телевизора. При этом удовлетворенности жизнью и старению без болезней способствуют психическое благополучие (которое отчасти определяется генетикой), физическая активность, а также употребление большего количества сыра, — у его любителей шансы на здоровое старение повышаются на 3,67%.

Более частое потребление сыра <...>, когнитивная производительность, холестерин липопротеинов высокой плотности (HDL-C) и потребление свежих фруктов были связаны с более высоким качеством старения, — говорится в исследовании.

Ранее остеопат Владимир Животов заявил, что кунжутная халва, богатая кальцием, поможет укрепить кости человека и его сердце. Он рассказал, что для приготовления нужно засыпать кунжут в электрическую мельницу, перемолоть, затем добавить ложку меда.