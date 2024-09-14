Врач раскрыл простые способы снизить артериальное давление

Снижение массы тела способно повлиять на артериальное давление в лучшую сторону: при потере 10 килограммов веса давление снижается на 5–20 мм рт. ст., рассказал врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили. По его словам, потеря лишнего веса сопоставима с действием лекарства, пишет «Доктор Питер».

На втором месте среди самых популярных нелекарственные методов снижения давления — увеличение физической активности. Установлено, что занятие спортом до 45 минут в день уменьшает артериальное давление на 4–10 мм рт. ст. Благотворно, по мнению врача, повлияют на снижение артериального давления ограничение соли, употребление большого количества овощей и фруктов и небольшого количества орехов, а также отказ от курения и ограничение употребления алкоголя.

До этого физический и спортивный реабилитолог Матвей Одинцев заявил, что правильное и полноценное питание, здоровый сон, гигиена, массаж и снижение стресса помогут укрепить иммунитет. Реабилитолог посоветовал ограничить потребление сахара и включить в рацион больше овощей, фруктов, зелени, нежирного мяса и рыбы. Снять стресс помогут медитации, йога или прогулки на свежем воздухе. Специалист призвал граждан быть внимательными к своему здоровью.