Технолог развеяла миф о колбасе

Колбасы не всегда вредны для здоровья, они могут быть источником белка, витаминов и полезных микроэлементов, рассказала доцент кафедры технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов Университета РОСБИОТЕХ Елена Литвинова. В комментарии для «Газеты.Ru» технолог развеяла миф о вреде этого продукта.

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В частности, она рассказала, что полезной может быть докторская колбаса. По словам специалистки, в 100 граммах этого продукта содержится до 47,6 процента суточной нормы жиров, а также столько же белка, сколько в одном курином яйце.

«И те, и другие продукты необходимо включать в рацион современного человека», — заверила Литвинова.

Технолог добавила, что карбонад, буженина и другие изделия, приготовленные из мяса, являются источником не только жиров и белков, но и различных микро- и макронутриентов.

Ранее технолог Центра оценки качества зерна Татьяна Андреанова назвала способ защиты хлеба от плесени. Она предложила хранить хлебобулочные изделия в пакете с отверстиями.