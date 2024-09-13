Врач рассказала, на чем полезнее варить кашу

Каша на воде менее калорийна, чем на молоке, рассказала в беседе с aif.ru врач-гастроэнтеролог Елена Якушева. По ее словам, такая каша хорошо подходит тем, кто ограничивает калорийность рациона.

Если варить кашу на воде, можно почувствовать комфорт пищеварения и легкость, объяснила медик. Это полезно для людей, которые испытывают тяжесть в ЖКТ с утра, и для тех, кто не может есть тяжелую пищу на завтрак.

Врач отметила, что каша на молоке имеет свои преимущества. В молоке содержатся полезные витамины и минералы, в том числе кальций, который важен для здоровья зубов и костей. Также такой завтрак обладает насыщенным вкусом. Кроме того, в каше на молоке много витаминов D и В12, укрепляющих сердечно-сосудистую систему и иммунитет, добавила Якушева.

Ранее диетолог Ирина Писарева рассказала, что от каш быстрого приготовления лучше отказаться, так как они не содержат полезных веществ. По ее словам, эти каши могут навредить, если еще добавлять в них сахар или вкусовые добавки.

До этого диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что каши на завтрак полезны для человека, поскольку помогают ему меньше болеть. По его словам, в них содержатся сложные углеводы, пищевые волокна, растительный белок и много минералов, которых организм получает довольно мало в силу особенностей питания.