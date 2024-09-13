Как работа в опенспейсе влияет на здоровье человека

Работа в опенспейсе, сопровождаемая постоянным мерцанием мониторов и шумом, является источником напряжения и утомления. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. Человек, по ее словам, может стать раздражительным, менее терпимым, могут возникнуть головные боли.

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Врач поделилась способами, как сохранить спокойное эмоциональное состояние.

«Можно <...> делать небольшие паузы в работе каждый час-два, также можно попробовать поменять ритм дыхания, вдвое дольше делая выдох, и сфокусироваться на дыхании животом. Или в течение нескольких секунд организовать поочередное напряжение мышц снизу — от стоп — вверх по телу до головы, а потом обратно», — сказала Крашкина.

Также она посоветовала в выходные стараться радовать себя, уделяя внимание собственным желаниям.

До этого сообщалось, что в России количество компаний, которые предлагают сотрудникам удаленный формат работы, к сентябрю выросло на треть в сравнении с июнем этого года. Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты, сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, а также бухгалтерия.

Ранее россияне рассказали, при каких условиях готовы сменить удаленку на офис.