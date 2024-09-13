Биолог назвала продукт, который нельзя есть вместе с арбузом

Хлеб лучше не есть вместе с арбузом, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Она отметила, что данная «диета» вредна для людей с диабетом, гипертонией и атеросклерозом.

У арбуза — высокий гликемический индекс. Он складывается с гликемическим индексом хлеба, что способно привести к быстрому повышению уровня сахара в крови, нежелательному для людей с диабетом или инсулинорезистентностью, при заболеваниях гипертонией или атеросклерозом. Максимальное количество арбуза, которое можно съесть при таких заболеваниях — один-два кусочка, — заявила Лялина.

Собеседница напомнила, что одновременное употребление арбуза и хлеба вызывает вздутие живота и газообразование. Для некоторых людей это сочетание может быть тяжело перевариваемым, не случайно в некоторых диетах и системах питания рекомендуется вообще избегать сочетания фруктов с другими видами пищи, особенно углеводами, чтобы избежать ферментации в желудке и улучшить пищеварение, подчеркнула Лялина.

С другой стороны, хлеб — отличное средство не переедать арбуз, а значит, сахар. Правда, помните о количестве и качестве хлеба. Лучше всего подойдет цельнозерновой или ржаной — у него наиболее низкий гликемический индекс. При этом употребление хлеба с арбузом не поможет людям с сердечной или почечной недостаточностью. В этом случае арбуз лучше не есть вообще, — подытожила Лялина.

Ранее Лялина рассказала, что натуральный мед тянется тонкой непрерывной струей, образуя горку, а поддельный продукт капает и быстро растекается. Она также посоветовала размазать каплю меда по тарелке и налить холодной воды сверху. По ее словам, данный продукт имеет «память» и после нескольких движений воды по тарелке должны проявиться «соты», если мед натуральный.