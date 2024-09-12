Нарколог объяснил, почему алкоголь не поможет заглушить стресс

Для мужчин считается, что потребление более 4 напитков в день или более 14 в неделю является злоупотреблением, а для женщин - более 3 напитков в день или более 7 в неделю.

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Смена времени года на осень нередко обостряет меланхолию и вызывает осеннюю хандру. Стремление заглушить подавленное состояние алкоголем может лишь усугубить проблему, приводя к замедлению реакции и еще большему отчуждению, рассказала пресс-секретарь Областной больницы №23

Давайте разберемся, почему алкоголь не поможет заглушить стресс? Какая доза считается уже «злоупотреблением алкоголем»? На эти и другие вопросы ответит врач-нарколог Областной больницы №23 Анна Тимофеева.

Почему алкоголь не поможет заглушить стресс?

Алкоголь часто ассоциируется с методом справления со стрессом, однако фактически он не только не помогает решить проблему, но и может усугубить ее. Погружение в алкогольные напитки в поисках утешения проблем часто приводит к негативным последствиям и осложнениям. Это связано с рядом физиологических и психологических факторов.

Механизм действия алкоголя на стресс

Сперва алкоголь действует как депрессант, снижая активность центральной нервной системы и вызывая расслабление. Это может казаться приятным и облегчающим в начале, но со временем уровень стресса может возрасти. При регулярном употреблении алкоголя тело привыкает к его действию, и для достижения того же эффекта требуется все большая доза. Это может привести к развитию зависимости.

Злоупотребление алкоголем и его последствия

Злоупотребление алкоголем определяется как употребление вредных для здоровья или социальной жизни доз напитков. Для мужчин считается, что потребление более 4 напитков в день или более 14 в неделю является злоупотреблением, а для женщин – более 3 напитков в день или более 7 в неделю. При превышении этих доз может развиться алкогольная зависимость.