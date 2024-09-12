Кардиолог рассказал, какая диета подходит гипертоникам

Гипертоническая болезнь — заболевание сердечно-сосудистой системы, характеризующееся повышением артериального давления. Это очень серьезная и распространенная проблема, которую важно держать под контролем. О том, какой диеты следует придерживаться гипертоникам, «Газете.Ru» рассказал врач-кардиолог «СМ-Клиника» Илкин Гасанов.

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По его словам, основные принципы рациона при наличии гипертонической болезни таковы: диета должна быть богата омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, микроэлементами (калий, магний, йод), витаминами, растительными маслами. При этом значительно ограничивается употребление поваренной соли, до 5 г в сутки, животных жиров и легкоусвояемых углеводов.

«Пища должна готовиться без добавления соли, вторые блюда преимущественно в отварном или запеченном виде или слегка обжаренные после отваривания. Этим критериям прекрасно отвечают: блюда из морепродуктов, в особенности из рыбы, блюда из овощей и зелени, в частности брокколи и чеснок, оливковое масло, супы, преимущественно вегетарианские, а также мясо птицы», — подчеркнул кардиолог.

Настоящей находкой, по его словам, является авокадо, который содержит в большом количестве омега-3 кислоты, калий, способный снижать артериальное давление и сердечно-сосудистые риски. Следует избегать употребления жирных сортов мяса, внутренних органов животных, острых, соленых, жирных закусок, алкогольных напитков.