Врач назвал полезные и вредные свойства яблочного уксуса для организма

Яблочный уксус увеличивает количество полезных бактерий в нашем желудочно-кишечном тракте, однако употребление этого продукта в неразбавленном виде может навредить зубной эмали. Об этом изданию MedicalXpress рассказала Линдси Уолфорд, дипломированный диетолог Онкологического центра доктора медицинских наук Андерсона при Техасском университете.

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По словам врача, о терапевтических свойствах яблочного уксуса «ходит» много мифов. Считается, что его употребление может способствовать снижению веса, а также нормализации уровней сахара и холестерина в крови. Уолфорд объяснила, что такие утверждения правдивы лишь частично.

Небольшое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare в 2023 году, показало, что потребление двух столовых ложек яблочного уксуса ежедневно в течение восьми недель приводит к снижению гликированного гемоглобина с 9,21% до 7,79%. Гликированный гемоглобин отражает среднее содержание глюкозы в крови за период около трех месяцев. Другая научная работа показала, что две столовые ложки уксуса могут уменьшать концентрацию «плохого» уровня холестерина ЛПВП в организме.

Врач уточнила, что большинство подобных исследований проводилось на очень небольших группах населения. Это ставит под сомнение точность результатов. Тем не менее, яблочный уксус действительно может быть полезен для здоровья. Диетолог рассказала, что этот продукт содержит натуральные пробиотики — непатогенные для человека микроорганизмы, которые способны восстанавливать нормальную микрофлору органов.

Пробиотики помогают «процветать» кишечным бактериям, связанных с иммунитетом, пищеварением, здоровьем мозга и многим другим. Врач уточнила, что для получения максимальной пользы употреблять уксус нужно правильно. Дело в том, что в неразбавленном состоянии этот продукт может вызвать эрозию зубной эмали и повредить пищевод.