Малышева рассказала о новых правилах приема витамина D

Витамин D, получаемый от солнца, необходим для правильной работы нервной системы и мозга. Кроме того, он укрепляет иммунитет, помогая ему распознавать вирусы и противостоять им. Кроме того, витамин D улучшает работу сердца и сосудов, снижая уровень хронического воспаления, контролирует уровень кальция и тестостерона, необходимого для наращивания мышечной массы.

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«И, конечно же, витамин D требуется для нормальной работы кишечника» - рассказал врач Герман Гендельман в эфире программы «Жить здорово!».

При этом для синтеза витамина D организмом на солнце нужно находиться не менее получаса. Зимой получить витамин D гораздо сложнее, поэтому в осенне-зимний период может возникнуть дефицит данного витамина.

Для того, чтобы избежать этого, телеврачи посоветовали включить в рацион продукты, богатые витамином D. Это печень трески, камбала, ставрида, сельдь, треска, лосось, палтус. Также не стоит отказываться от молока.

Что касается суточной нормы витамина D, по словам Елены Малышевой, сегодня показатели пересмотрены.

Суточная норма для детей от 1 до 18 лет составляет 1200 МЕ, от 18 до 70 лет — минимум 600 МЕ, от 70 до 74 лет — 800 МЕ.

Людям старшего возраста требуется до 900 МЕ витамина D в сутки.

Еще одно состояние, при котором необходимость в витамине D растет – беременность. Женщинам в положении назначают 2500 МЕ витамина D в сутки, и при ожирении с преддиабете - 3500 МЕ в сутки.

Ранее сообщалось, как диагностировать у себя дефицит витамина D.

А ученые связали дефицит этого витамина с онкологией.