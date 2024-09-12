Компот из черешни, если его хранить больше года и не удалить косточки, может стать ядовитым, рассказал NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов. По его словам, косточки содержат амигдалин, который при контакте с желудочным соком образует опасную для здоровья синильную кислоту.

«‎Компот из черешни нельзя хранить больше года, если не удалили косточки. В них содержится амигдалин, который постепенно переходит в компот, образуя при контакте с желудочным соком опасную для здоровья синильную кислоту. Такой компот может вызвать отравление. Если вы случайно проглотили одну-две ягоды с косточками, особой проблемы не будет. Однако целенаправленно есть черешню с косточками не стоит», — заявил Наполов.

Биолог подчеркнул, что слишком часто есть черешню не стоит из-за высокого содержания пищевых волокон, которые в большом количестве раздражают кишечник. Эксперт добавил, что в сутки рекомендуется употреблять не больше 350 граммов ягод.

«‎Какие проблемы от черешни? Нельзя ее переедать, как и большинство ягод, так как слишком большое количество пищевых волокон в ягодах раздражает кишечник и может вызвать расстройство пищеварения. Рекомендуется употреблять где-то 200–350 граммов черешни в день», — подытожил Наполов.

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