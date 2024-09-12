Нарколог дал советы бывшим алкоголикам по сохранению трезвой жизни

Отсутствие триггеров, правильное окружение, новые увлечения помогут бывшим алкоголикам не вернуться к зависимости, заявила нарколог Ольга Запевалова в интервью «КП-Уфа». Также она посоветовала обращаться за помощью к специалистам, если появляется тяга к спиртным напиткам.

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«Первый шаг к успеху — это правильное окружение. Найдите людей, которые поддерживают ваш выбор и разделяют ваши цели. Сообщество единомышленников может стать мощным стимулом в трудные моменты. Не менее важным является умение избегать триггеров», — подчеркнула специалист.

Тягу к алкоголю может предотвратить новое увлечение. По словам нарколога, спорт, рисование или изучение языков не только принесут пользу, но и сосредоточат на позитиве. Также следует научиться справляться со стрессом при помощи медитаций, йоги или прогулок на свежем воздухе.

Запевалова посоветовала обратиться к специалистам, которые могут предложить эффективные методы борьбы с тягой к алкоголю. Дополнительно следует поставить небольшие, но достижимые цели и напоминать себе о причинах отказа от вредной привычки.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал о неочевидном вреде алкоголя. После спиртного в организме нарушаются процессы производства и восприятия глюкозы, поэтому после застолья у человека появляется тяга к сладкому.