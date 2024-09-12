Врач рассказала, как пожилым подготовиться к похолоданию

Подготовиться к наступлению холодов поможет диета, богатая белком, омега-3 жирными кислотами и витаминами C и D. Пожилым и людям с диабетом, хроническими заболеваниями сердца и дыхательной системы важно обратиться к врачу для подбора «зимней» терапии и вакцинации. Об этом «Газете.Ru» рассказала оториноларинголог сети «Клиника Фомина» в Твери Анастасия Морозова.

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«Сбалансированное питание с достаточным содержанием белка помогает противостоять инфекционным заболеваниям в холодное время года. Для взрослых в среднем рекомендовано употреблять около 70 г белка в сутки. Белок содержится в рыбе, мясе животных и птиц, молочных продуктах, бобовых, тофу, яйцах. Также следует включить в рацион больше цитрусовых, брокколи и квашеную капусту, ягоды, — эти продукты богаты витамином C. Согревающие бульоны и супы не только улучшают циркуляцию крови, но и помогают избегать обезвоживания», — рассказала Морозова.

При укорочении светового дня следует провериться на дефицит витамина D.

«Витамином D богаты лосось и тунец, которые также содержат омега-3 жирные кислоты. Они помогают смягчить воспаление в организме, что особенно важно для людей с артритом, болезнями сердца и другими хроническими заболеваниями», — отметила врач.

Чтобы предотвратить обострение хронических заболеваний дыхательной системы, в помещении рекомендуется поддерживать температуру 20-22 °C и влажность 45-60%. Важно пить достаточно жидкости, так как в отапливаемых помещениях возможно обезвоживание, которое может проявляться жаждой, сухостью кожи и слизистых оболочек.

Также при наличии хронических заболеваний важно пройти вакцинацию, в первую очередь от гриппа и пневмококковой инфекции.