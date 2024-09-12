Снижают тягу к сладкому: какие продукты сделают кофе полезнее

Исследования ученых показали, что добавленное в кофе молоко снижает пользу напитка. Выяснилось, что оно уменьшает количество антиоксидантов. Помимо этого, кофе с молоком животного происхождения может плохо усваиваться у людей с непереносимостью лактозы. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, может ли быть вредным кофе с молоком и что можно добавить в напиток, чтобы сделать его вкуснее и полезнее.

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Так ли вреден кофе с молоком

Врач успокоила: кофе с молоком не вредит организму, если пить его в адекватных небольших количествах. А вместе оба напитка потенцируют действие друг друга, то есть усиливают эффективность.

«Молоко имеет свойство выводить различные вредные вещества. Например, его раньше выдавали на вредных производствах. Негативный эффект от кофе с молоком могут ощутить люди, у которых слабое пищеварение и плохая переносимость молока, — у них может возникнуть метеоризм. Но это будет реакция именно на добавление этого напитка в кофе», — объяснила специалист.

Если разбавить кофе молоком в небольшом количестве (чайной или столовой ложкой), ничего вредного и сверхъестественного не произойдет, заверила Соломатина.

«Чтобы вредные соединения выпали в осадок и осели где-нибудь, нужно выпить очень много кофе с молоком и иметь определенные проблемы с пищеварением. Поэтому при небольших количествах ничего не случится», — рассказала собеседница «ВМ».

При добавлении молока в кофе его польза незначительно снизится, но особого вреда это не принесет.

«Усвоится немного меньше кальция, потому что кислоты, которые содержатся в кофе, будут замедлять его всасываемость. Но это будет не клинически значимым — мы же не пьем этот напиток литрами или ведрами», — отметила врач.

Что еще можно добавить в кофе

Соломатина порекомендовала добавлять в кофе разные ингредиенты, чтобы получить больше пользы и интересный вкус: корицу, ваниль, куркуму, черный перец, лимон и любые цитрусовые соки.

«Корица — антиоксидант, который снижает аппетит. Глюкоза попадает в клетку, та получает энергию и передает сигнал мозгу, что ее достаточно. К тому же кофе с корицей будет отчасти снижать тягу к сладкому и понижать уровень глюкозы в крови», — отметила собеседница «ВМ».

Ваниль «обманывает» мозг, который получает сигнал о насыщении. Это тоже помогает снизить тягу к сладкому. Неоднократные исследования показали, что после кофе с ванилью или корицей человек съедал меньше.

«Перец и имбирь обладают разогревающим и бактерицидным свойством. В кофе они помогают согреться и быстро привести себя в тонус, усилить кровообращение и метаболические процессы, выработать оксид азота, который расширит мелкие кровеносные сосуды и понизит давление», — подчеркнула диетолог.

Благодаря расширению сосудов в крови станет больше кислорода. Это полезно для спортсменов и для тех, кому в жару не хватает воздуха. Кроме того, перец способен простимулировать выработку гормона удовольствия.

«Когда мы чувствуем какое-то жжение на языке, нашему мозгу кажется, что мы, наверное, обожглись. А ожог — это болезненное ощущение. Чтобы обезболить «ожог», мозг начинает вырабатывать эндорфины», — сообщила Соломатина.

Куркума обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием. А чтобы получить ощущение прохлады, в кофе можно добавить цитрусовые и мяту. Последняя также подарит успокоение.

«Кофеин является антагонистом аденозина — седативного вещества. Они занимают одни и те же рецепторы, поэтому когда человек пьет много кофе, тут же вырабатывается больше аденозина, чтобы успокоить организм», — объяснила специалист.

Расслабляющим эффектом обладает и триптофан, который содержится в молоке. Не зря его раньше часто давали на ночь вместе с ванильным печеньем — так человек лучше засыпал, заметила Соломатина.