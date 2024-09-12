Хирург рассказал, что будет при ежедневном употреблении меда

При ежедневном употреблении небольшого объема меда (не более одной столовой ложки) возможна стимуляция иммунитета из-за пищевых антиоксидантов и флавоноидов, сообщил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его данным, лакомство снижает риск инфарктов и инсультов. Мед обладает антидепрессивным и заживляющим эффектом на язвы желудка и 12-перстной кишки, добавил специалист.

Мед борется с инфекцией внутри тела, повышая устойчивость и крепость организма. Но не стоит переедать любимым лакомством Винни-Пуха, так как это может привести к диабету. Да и в чай мед не стоит добавлять, так как в горячей воде данный продукт разрушается и в сухом остатке человек получает голый сахар без полезных свойств, — подытожил Александр Умнов.

Поддельный мед легко растворяется в воде, в отличие от настоящего, который опускается на дно, заявляла врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, «липовый» мед опасен для диабетиков из-за добавленного сахара и фруктозы. Королева объяснила, что натуральный мед употребляется дозированно, а поддельный вызывает привыкание, и его хочется есть снова и снова.

Ранее нутрициолог и диетолог Ирина Писарева рассказала, что контрафактный мед — слишком жидкий и засахаренный. По ее словам, натуральный продукт отличает насыщенный медовый запах. Она посоветовала при покупке меда спрашивать у продавца сертификат на товар и информацию о том, когда он был собран.