Тренер назвал два лучших упражнения для пресса

Фитнес-тренер Джереми Этьер назвал два лучших упражнения для идеального пресса. Его слова приводит Men Today.

© Lenta.ru

Для нижнего пресса эксперт посоветовал подъем ног лежа на скамье. Для его выполнения нужно поднимать ноги сначала до уровня, когда бедра будут находиться под углом в 90 градусов по отношению к телу, а затем докручивать корпус, отрывая поясницу от скамьи и доводя колени до одного уровня с локтями.

На верхний пресс Этьер предложил выполнять скручивания лежа на полу. Он подчеркнул, что необходимо округлять позвоночник, а не оставлять спину прямой. Также не рекомендуется отрывать от пола всю спину.

Ранее фитнес-тренер Юрий Аверьянов посоветовал упражнения с роликом для пресса, которые помогут добиться плоского и рельефного живота. При этом он подчеркнул, что занятия с роликом противопоказаны при болезнях суставов, а также заболеваниях опорно-двигательного аппарата.