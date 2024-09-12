В Роспотребнадзоре рассказали, что нужно включить в рацион осенью

Сентябрь - самое подходящее время пересмотреть пищевые привычки, начать заботиться об иммунитете и плавно переходить на новый режим.

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Эксперты крайне не рекомендуют придерживаться строгих диет и голодать в холодное время года. Дело в том, что при дефиците еды человеку хочется остановить выбор на жирных продуктах.

Лучше отдать предпочтение супам. Они полезны и отлично подойдут в качестве обеда. Причем речь идет именно об овощных, так как в них меньше калорий. Также не стоит добавлять в блюдо много соли. Лучше заменить ее на специи и пряности, а вот от сметанных заправок и мучной поджарки следует отказаться.

Специалисты советуют увеличить количество овощей в рационе. Во-первых, их можно есть в любом виде, что удобно в плане готовки. А во-вторых, они полны витаминами, минералами и клетчаткой. Особенно стоит запастись луком и чесноком, которые обладают противовирусным и антисептическим действиями.

Один из лучших осенних продуктов - картофель. Вопреки распространенному мнению, он не так опасен для фигуры, как калорийные соусы, с которым его едят. В овоще содержится большое количество витамина С, фосфора и калия.

Кроме того, рацион можно пополнить кашами, орехами и цельнозерновым хлебом. Эти продукты надолго дарят чувство сытости, а клетчатка поддерживает метаболизм и благоприятно влияет на пищеварительную систему.

Пасмурная погода может снизить настроение, что вызовет желание съесть что-нибудь сладкое. В данном вопросе не стоит забывать, что помимо мучных изделий есть еще мед, сухофрукты и ягоды, которые будут более полезным вариантом.

Считается, что жирная и мясная пища в холод накопит запас энергии. Но это не так. Осенью и зимой организму свойственно откладывать лишние килограммы. Поэтому лучше отдавать предпочтения полезным жирам: птице, рыбе, орехам и сложным углеводам.

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