Раскрыта неочевидная польза жевательной резинки

Главная польза жевательной резинки заключается в усиленной выработке слюны, объяснила стоматолог Ольга Жидких в беседе с NEWS.ru. Во время жевания, по ее словам, происходит повышенная стимуляция слюнных желез, что приводит к увеличению объема слюны в ротовой полости. А слюна обладает множеством полезных свойств, которые благотворно влияют на состояние зубов и десен.

Во-первых, слюна содержит минеральные вещества, необходимые для восстановления и укрепления зубной эмали. Она насыщает зубы кальцием, фосфором и другими микроэлементами, способствуя их реминерализации и предотвращая развитие кариеса, — объяснила эксперт.

Вторым важным нюансом Жидких назвала антибактериальное действие слюны благодаря содержащимся в ней ферментам и другим компонентам. Она нейтрализует кислоты, выделяемые бактериями и создает неблагоприятные условия для их размножения. Также жевательная резинка сама по себе может содержать полезные вещества, усиливающие ее профилактический эффект, добавила эксперт.

Обязательным компонентом в ее составе должен быть ксилит — натуральный сахарозаменитель, обладающий выраженными антибактериальными свойствами. Ксилит угнетает рост кариесогенных бактерий, стимулирует выработку слюны и повышает pH ротовой полости, создавая неблагоприятную среду для развития зубных болезней, — резюмировала стоматолог.

Ранее терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала, что поцелуи не только укрепляют эмаль зубов, но и влияют на выброс гормонов адреналина и окситоцина. По ее словам, подобный контакт заметно снижает болевые ощущения. Врач добавила, что упругость кожи также напрямую зависит от частоты поцелуев из-за активной работы мышц лица в ходе процесса.