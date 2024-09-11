Малышева призвала включить треску в свой рацион

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман призвали россиян в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале включить в рацион один продукт. Выпуск с советом специалиста доступен на сайте телеканала.

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Малышева заявила, что в меню следует включить печень трески, так как она богата витамином D — в 100 граммах продукта содержится пять суточных норм необходимого элемента.

«Для чего нам нужен витамин D? Витамин D — жирорастворимый витамин, без которого жизнь не очень-то и возможна», — заявил Гандельман.

Он подчеркнул, что витамин необходим для здорового функционирования нервной системы, нормальной работы кишечника и выработки тестостерона. Кроме того, подчеркнули специалисты, с помощью витамина D формируется сильный иммунитет. Так, по словам Гандельмана, элемент способен защитить от развития рака.

Малышева добавила, что жителям России необходимо употреблять продукты, богатые витамином D, так как получать его от солнца получается не всегда из-за маленького количества солнечных дней.

Ранее Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов назвали три продукта, полезных для зрения. В их число вошла печень трески, красная рыба и сельдь.