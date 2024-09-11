Диетолог объяснил, являются ли сырые овощи полезными

Хотя некоторые полезные для организма питательные вещества могут разрушаться при нагревании, как вареные, так и сырые овощи обладают уникальными преимуществами, и лучше всего придерживаться диеты, состоящей из обоих типов продуктов, считают эксперты.

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«Приготовление пищи может сделать некоторые витамины и минералы более биодоступными. Это связано с тем, что при приготовлении пищи клеточные стенки растительных продуктов разрушаются, что облегчает усвоение определенных питательных веществ вашим организмом», — рассказала диетолог Мишель Рутенштейн в интервью Yahoo Life.

Так, например, приготовление брокколи, может повысить доступность сульфорафана, который играет важную роль в снижении риска хронических заболеваний, в том числе онкологии. А приготовление моркови способно увеличить количество усвоенного бета-каротина, который способствует выработке витамина А, необходимого для зрения, иммунной системы и здоровья кожи.

По словам специалиста, выбор формата употребления овощей зависит от того, какую питательную ценность вы хотите получить.

«Содержание витамина С в сырых помидорах значительно уменьшается в процессе приготовления, но, например, в томатном соусе значительно больше биодоступного антиоксиданта ликопина», — объяснила Рутенштейн.

Другими словами, полезно включать в свой рацион как свежие фрукты, так и блюда из них, не переживая о потерянных витаминах.