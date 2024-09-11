Врач рассказал, следует ли взрослым спать днем

О том, что дневной сон полезен для детей, знают все, но стоит ли взрослому человеку спать днем?

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По словам врача-невролога Алексея Лукьянова, для взрослых дневной сон не является необходимостью, но может быть полезен, если не мешает засыпать ночью.

В первые 20 минут дневного сна происходит пик выработки гормона серотонина, который помогает бороться со стрессом и повышает работоспособность, отметил эксперт.

При этом спать днем стоит не более двух часов, в противном случае возникает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, предупредил Лукоянов в беседе с "МК".

Ранее невролог Вячеслав Ананенко заявил, что хроническое недосыпание даже в 1-2 часа способно привести к хроническим патологиям органов и преждевременному старению организма.