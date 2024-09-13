Кардиолог заявила, что пять чашек кофе в день безопасны для здоровых людей

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, что здоровый человек может пить пять чашек кофе в день без вреда для организма.

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Маршинцева пояснила, что здоровому человеку пять чашек кофе в день не нанесут вреда, если напиток не будет содержать сливки, молоко или сахар.

Врач добавила, что, согласно научным исследованиям, кофеин не вредит здоровью сердца тех людей, у которых отсутствуют заболевания данного органа. Помимо этого, кофеин снижает уровень холестерина и риск развития диабета, а также некоторых видов рака.

При этом Маршинцева напомнила, что допустимая доза кофе в день для человека зависит от особенностей его организма и наличия или отсутствия заболеваний, об этом она рассказала в беседе с РИА "Новости".