Врач дал советы по защите сетчатки глаза

Как правило, со временем наше зрение ухудшается. Но специалисты утверждают, что на этот процесс можно повлиять.

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По данным Американского общества специалистов по сетчатке (ASRS), риск развития возрастной макулярной дегенерации (ВМД) и диабетической ретинопатии у пожилых повышается. Но потеря зрения и слепота — это вовсе не неизбежный результат этих болезней.

Здоровое зрение — ключ к поддержанию активности с возрастом. Также исследования показали, что пожилые люди с проблемами, связанные со зрением, подвергаются более высокому риску возникновения деменции.

Эксперты из Американского общества специалистов по сетчатке дали несколько советов по сохранению зрения при старении.

Изучите признаки распространённых заболеваний сетчатки. Возрастная макулярная дегенерация поражает 19,8 миллионов американцев и является основной причиной потери зрения среди пожилых жителей США. С диабетической ретинопатией сталкиваются 9,6 миллионов американцев. Эта болезнь — главная причина слепоты у взрослых трудоспособного возраста.

Среди характерных симптомов возрастной макулярной дегенерации — деформация прямых линий, снижение яркости цветов, постепенная или внезапная потеря центрального зрения и тёмные, размытые области в центре. Признаки диабетической ретинопатии: размытое центральное зрение, пятна, плавающие объекты или тень в поле зрения, трудности с чтением, давление на глаза и трудности с восприятием цвета.

Узнайте историю болезней своей семьи. Заболевания сетчатки могут иметь генетический компонент, который передаётся по наследству. Другие распространённые факторы риска возникновения этих болезней включают пожилой возраст, курение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина.

Сформируйте полезные для здоровья сетчатки глаз привычки. Это отказ от курения, активный образ жизни, контроль уровня сахара в крови, холестерина, кровяного давления, употребление полезной пищи, поддержание здорового веса, регулярное прохождение расширенных осмотров глаз.

Обратитесь к специалисту по сетчатке для получения профессиональной помощи. Эти врачи имеют до 10 лет углублённой медицинской подготовки, специализирующиеся в области офтальмологии. Также у них узкая специализация по хирургии и заболеваниям.

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