Эндокринолог перечислила продукты, которые нужно исключить при изжоге

Изжога — ощущение жжения или дискомфорта в груди, вызванное попаданием желудочного сока в пищевод. Можно ли избавиться от изжоги и как питаться, чтобы испытывать это состояние как можно реже? Ответы на эти вопросы «Вечерней Москве» дала врач-эндокринолог сети «Клиники Фомина» Динара Иксанова.

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По словам специалиста, можно действительно избавиться от изжоги, если соблюдать определенное питание.

Однако стоит учесть, что данные меры будут актуальными только лишь в том случае, когда основной причиной появления изжоги является изначально неправильное пищевое поведение, — уточнила врач. — Если человек страдает от изжоги, дополненной иными симптомами, прямо указывающими на наличие серьезных проблем желудочно-кишечного тракта, то диетический способ не сможет справиться в одиночку. В этом случае нужна будет консультация специалиста для назначения терапии.

Правильное питание при изжоге подразумевает:

не менее четырех приемов пищи в день. Три из них — основные (завтрак, обед, ужин). Между ними рекомендуется делать 2–3 легких перекуса;

пища должна быть приготовлена на пару, в вареном или тушеном виде;

в день рекомендуется выпивать 1,5–2 л жидкости;

последний прием пищи делается за 3–4 часа до сна;

ложиться спать в таком положении, чтобы голова была приподнята;

обязательно исключить курение и алкоголь (особенно белое вино).

Какие продукты нужно исключить при изжоге:

фастфуд;

жирные, острые, копченые, соленые продукты и блюда;

пасленовые (помидоры, баклажаны, перец, картофель);

кофе и крепкий черный чай;

шоколад и какао-продукты;

свежая мята;

лук и чеснок;

сладкая газированная вода, свежевыжатые соки.

Какая еда помогает от изжоги:

некислые ягоды и фрукты: бананы, яблоки, груши, дыня, малина;

овощи: морковь, брокколи, спаржевая фасоль, тыква, кабачки;

нежирное мясо: куриные грудки, индюшатина, постная говядина;

нежирные сорта рыбы;

подсушенный хлеб;

макароны из твердых сортов пшеницы;

нежирное молоко.

Нежирное молоко нейтрализует соляную кислоту лишь на некоторое время, обволакивает желудок и создает впечатление, что все хорошо, — пояснила эндокринолог.

Для того чтобы окончательно избавиться от изжоги, нужно пройти обследование и выявить ее причину, подчеркнула врач. Только грамотное лечение в сочетании с диетой поможет навсегда забыть о дискомфорте после еды.