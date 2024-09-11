Эндокринолог перечислила продукты, которые нужно исключить при изжоге

Эндокринолог Иксанова перечислила продукты, которые нужно исключить при изжоге
Изжога — ощущение жжения или дискомфорта в груди, вызванное попаданием желудочного сока в пищевод. Можно ли избавиться от изжоги и как питаться, чтобы испытывать это состояние как можно реже? Ответы на эти вопросы «Вечерней Москве» дала врач-эндокринолог сети «Клиники Фомина» Динара Иксанова.
По словам специалиста, можно действительно избавиться от изжоги, если соблюдать определенное питание.
Однако стоит учесть, что данные меры будут актуальными только лишь в том случае, когда основной причиной появления изжоги является изначально неправильное пищевое поведение, — уточнила врач. — Если человек страдает от изжоги, дополненной иными симптомами, прямо указывающими на наличие серьезных проблем желудочно-кишечного тракта, то диетический способ не сможет справиться в одиночку. В этом случае нужна будет консультация специалиста для назначения терапии.
Правильное питание при изжоге подразумевает:
- не менее четырех приемов пищи в день. Три из них — основные (завтрак, обед, ужин). Между ними рекомендуется делать 2–3 легких перекуса;
- пища должна быть приготовлена на пару, в вареном или тушеном виде;
- в день рекомендуется выпивать 1,5–2 л жидкости;
- последний прием пищи делается за 3–4 часа до сна;
- ложиться спать в таком положении, чтобы голова была приподнята;
- обязательно исключить курение и алкоголь (особенно белое вино).
Какие продукты нужно исключить при изжоге:
- фастфуд;
- жирные, острые, копченые, соленые продукты и блюда;
- пасленовые (помидоры, баклажаны, перец, картофель);
- кофе и крепкий черный чай;
- шоколад и какао-продукты;
- свежая мята;
- лук и чеснок;
- сладкая газированная вода, свежевыжатые соки.
Какая еда помогает от изжоги:
- некислые ягоды и фрукты: бананы, яблоки, груши, дыня, малина;
- овощи: морковь, брокколи, спаржевая фасоль, тыква, кабачки;
- нежирное мясо: куриные грудки, индюшатина, постная говядина;
- нежирные сорта рыбы;
- подсушенный хлеб;
- макароны из твердых сортов пшеницы;
- нежирное молоко.
Нежирное молоко нейтрализует соляную кислоту лишь на некоторое время, обволакивает желудок и создает впечатление, что все хорошо, — пояснила эндокринолог.
Для того чтобы окончательно избавиться от изжоги, нужно пройти обследование и выявить ее причину, подчеркнула врач. Только грамотное лечение в сочетании с диетой поможет навсегда забыть о дискомфорте после еды.