Врач-нутрициолог развеяла популярный миф об алкоголе

Существует устойчивое мнение, что алкоголь якобы помогает в борьбе с депрессией.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» врач-нутрициолог Екатерина Стасюк развеяла данный миф. По её словам, алкоголь не может выступать в качестве антидепрессанта, так как он воздействует на человека крайне губительно.

При этом она признала, что спиртное позволяет ненадолго избавиться от неприятных чувств и облегчить состояние.

«Это связано с мощным и кратковременным выбросом важного нейромедиатора в головном мозге – дофамина, – пояснила специалист. – В результате человек испытывает прилив радости, расслабление и состояние лёгкой эйфории».

Однако спустя пару часов, когда эйфория после алкоголя проходит, добавила Стасюк, он начинает воздействовать на организм совсем иначе.

Так, спиртное тормозит работу центральной нервной системы, нарушает баланс основных нейромедиаторов головного мозга, снижает когнитивные функции, а ещё через время алкоголь подавляет дальнейшую выработку гормонов дофамина и серотонина.

«Их уровень стремительно падает из-за человек начинает ощущать себя несчастным, что ещё больше усугубляет его и без того депрессивное состояние», – подчеркнула нутрициолог.

Также она призвала не забывать и о других последствиях приема алкоголя, который является причиной более чем 200 заболеваний, травм, а также других нарушений здоровья.

В частности, употребление спиртных напитков, предупредила Стасюк, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, заболеваний пищеварительной системы, вызывает психические и поведенческие нарушения.

«Кроме того, в состоянии опьянения человек может недооценивать риски, что приводит к травмам, заражению инфекциями, дорожно-транспортным происшествиям, насилию, правонарушениям», – резюмировала врач.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Стасюк назвала причины ожирения у детей и рассказала, как с ним бороться.