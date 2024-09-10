Эксперты рассказали, как подготовиться к магнитной буре

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН предупредили о серии мощных выбросов плазменной массы, произошедшей на Солнце. Из-за нее вечером во вторник, 10 сентября, на Землю обрушится сильнейшая магнитная буря, которая продлится до середины среды, 11 сентября. Врачи предупреждают: из-за этого многие люди могут почувствовать себя плохо. Как пережить геошторм без потери работоспособности и обострения хронических заболеваний, разбиралась «Лента.ру».

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Для кого магнитные бури будут особенно опасны?

Согласно некоторым исследованиям, магнитные бури, равные по силе той, что накроет Землю 10 сентября, сильнее всего влияют на людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Нарушенная геомагнитная активность может усугубить существующие заболевания, предупредили в отчете, опубликованном в научном журнале Scientific Reports. Как утверждают исследователи, магнитные бури могут провоцировать аритмию, сердечно-сосудистые заболевания, в том числе и инфаркты, повышение артериального давления и эпилептические припадки.

Сказываются всплески солнечной активности и на самочувствии метеочувствительных и пожилых людей, людей с неврологическими болезнями, рассеянным склерозом, ревматизмом, артритом и артрозом. Врач-невролог Разият Чупанова отметила, что в этот период недомогание может возникнуть у людей с анемией, бронхиальной астмой, тревожным и депрессивным расстройствами, у беременных женщин и маленьких детей.

Как показал проведенный аналитиками медиахолдинга Rambler&Co опрос, чаще всего во время магнитных бурь люди жалуются на головную боль, скачки артериального давления, перепады настроения, раздражительность, учащенное сердцебиение, боли в суставах, слабость, бессонницу, снижение работоспособности и обострение хронических заболеваний. Причем проявляться могут как отдельные симптомы, так и все сразу.

Почему вспышки на Солнце влияют на самочувствие?

Отвечая на вопрос о причинах ухудшения самочувствия при вспышках солнечной активности, Чупанова рассказала, что у людей с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом понижен болевой порог, из-за чего они и становятся более чувствительны к любым геоявлениям. В качестве еще одной причины метеочувствительности невролог назвала то, что на фоне определенных заболеваний может снижаться способность организма к адаптации под изменяющиеся внешние условия.

Как пережить магнитную бурю максимально безболезненно

Лекарств от метеозависимости нет, однако врачи уверяют, что существуют проверенные способы облегчить состояние в этот период. Прежде всего россиян с сердечно-сосудистыми и другими хроническими патологиями специалисты призвали не забывать принимать прописанные препараты. Важно также не переутомляться во время магнитных бурь.

Также в дни повышенной солнечной активности рекомендуется избегать чрезмерных физических нагрузок, контролировать уровень стресса и стараться соблюдать режим труда и отдыха.

"Необходимо высыпаться, избегать переутомления и стресса, делать перерывы в работе и отдыхать. Также важно правильно питаться, употреблять достаточно воды, овощей, фруктов, зелени, орехов, рыбы и молочных продуктов", - Олеся Савельева, врач-терапевт.

Во время магнитных бурь, по мнению врачей, лучше исключить из рациона жирную, жареную и соленую пищу, а также отказаться от употребления кофе и алкоголя. Терапевт Андрей Кондрахин считает, что любые психостимуляторы, к которым относятся алкогольные напитки и сигареты, лишь усиливают стресс, которому подвергается организм в этот период. Вместо них лучше пить больше чистой воды и травяных чаев.

Кроме того, специалисты сходятся во мнении, что сократить влияние магнитных бурь на здоровье до минимума помогут стимулирующие кровообращение и повышающие общий тонус организма прогулки на свежем воздухе, неспешная йога или плавание.

Избавиться от головной боли и восполнить ресурсы организма в этот период многим помогают медитации, ароматерапия и расслабляющий массаж.

При этом для улучшения настроения и снижения чувствительности к магнитным бурям можно принимать витамины B и С, железо, цинк, селен. Однако подбирать витаминные комплексы и их дозировку нужно под контролем врача. В то же время в случае заметного ухудшения самочувствия во время геошторма врачи рекомендовали как можно скорее пройти обследование, так как усиление метеочувствительности может быть симптомом скрытой патологии.