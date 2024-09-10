Шесть ошибок начинающих бегунов

Очарованы ли вы романтикой беговых клубов или решили заняться бегом благодаря его доступности — советуем иметь в виду следующие 6 распространенных ошибок, чтобы случаем не совершить их самой.

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Бегать на голодный желудок

Ваш организм голодает всю ночь, а потому остается не так много энергии для утренней пробежки на голодный желудок. Само собой, бег после плотного завтрака не лучшая идея: достаточно подкрепиться простыми углеводами, которые быстро усваиваются, например бананом, ломтиком хлеба или пачкой яблочного пюре. По окончании пробежки рекомендуется сосредоточиться на продуктах, богатых белком, в сочетании с углеводами и полезными жирами, которые помогут вам восстановиться. Идеальный вариант — включить в рацион 25-40 граммов белка в течение часа после тренировки. Это могут быть овсяные хлопья с греческим йогуртом и протеином или сэндвич с курицей и яйцом. В крайнем случае выручит протеиновый коктейль или батончик.

Начинать без наставника

Бег прост только на первый взгляд, на самом деле существует уйма нюансов, о которых новички даже не подозревают. Поэтому начинать без наставника — ошибка, которая может привести к череде других, включая травмы. Кроме того, в случае одиночных пробежек слишком легко сдаться и потерять мотивацию при первых же сложностях. Если вы не можете позволить себе профессионального тренера, примкните к беговым клубам, где есть не только новички, но и опытные спортсмены. Или попросите о консультации друзей, которые занимаются бегом давно и со знанием дела. Не спешите следовать заочным советам блогеров — большое число подписчиков не заменяет диплома.

Покупать дорогую экипировку

Стоимость профессиональных одежды, обуви и гаджетов для бегунов может вас шокировать, но это не повод отказываться от идеи сделать пробежки частью своей жизни. Помните, что модное снаряжение не слишком-то поможет вам преодолеть дистанцию. Все, что нужно для начала, — подходящая беговая обувь. Попросите консультантов в спортивном магазине помочь вам с выбором — он будет зависеть от вашего шага, формы стопы и телосложения.

Бегать на максимуме возможностей

Азарт начинающего спортсмена понятен: хочется испытать себя и доказать, что ты способна на многое. Однако в спорте важно сохранять контроль над состоянием своего тела. Ситуация, когда вы буквально задыхаетесь после ненужного ускорения, не норма. Многие новички начинают с того, что бегут слишком быстро. Но правильнее будет найти свой «разговорный» темп — скорость, с которой вы могли бы относительно спокойно болтать с напарником. Хорошим решением также могут быть интервальные тренировки: когда почувствуете, что вас покидают силы, переходите на быстрый шаг, а через несколько минут вновь сможете бежать.

Ставить недостижимые цели

Пробежать марафон — цель, которая достойна уважения. Но если вы вчера ничего не знали о беге, а через месяц собрались ставить рекорды, результат вас, скорее всего, демотивирует. Подходящие цели для начала — не пропускать тренировки, увеличивать скорость прохождения дистанции каждый раз хотя бы на пару секунд и... даже получать удовольствие от бега. Не зацикливайтесь на целях и достижениях других людей, главное, чтобы у вас был свой собственный план и понимание, что он более чем реалистичен.

Игнорировать отдых

Для того чтобы преуспеть в беге, не нужно себя истязать. Вам нужны дни отдыха, чтобы тело могло восстановиться, адаптируясь к интенсивным тренировкам. Выходные помогают предотвратить травмы по причине переутомления и предотвращают эмоциональное выгорание. Помните, что восстановление такая же важная часть тренировочного процесса, как и сами пробежки. Прислушивайтесь к себе и не забывайте отдыхать, когда это необходимо.