Пять привычек, которые могут серьезно испортить прикус

Неправильный прикус может развиться из-за осанки. Прикус у людей формируется ещё в детском возрасте, и у половины с ним начинаются какие-то проблемы. Прикус влияет не только на внешний вид, но и на жевание, глотание и речь. Чтобы не получить проблему, которую потом долго придётся решать, эксперт посоветовала избавиться от 5 неполезных привычек.

Какой прикус считается неправильным

Как рассказала «Секрету» ортодонт-стоматолог, гнатолог Элина Макаревич, все дети рождаются с дистальным прикусом, когда нижняя челюсть находится за верхней.

В процессе развития ребёнка челюсти постепенно меняют положение до правильного — ортогнатического прикуса. При нём нижние зубы всё так же находятся за верхними, но только слегка. Такой прикус появляется у 40−50% детей.

Ещё у 5−10% детей развивается мезиальный прикус, когда нижняя челюсть расположена перед верхней.

«У всех этих аномалий существуют причины. Они могут быть генетическими, результатом травм или лор-патологий, а также вследствие ранней потери молочных зубов и наличия вредных привычек. Вредные привычки, как правило, возникают в детском возрасте, но у многих они сохраняются в течение жизни. Они способствуют нарушению положения челюстей и зубов, тормозят развитие верхней челюсти, вызывают парофункции мышц», — Элина Макаревич, гнатолог.

Привычки, которые портят прикус

1. Сосательный рефлекс. У детей до 4−6 месяцев он проявляется в полную силу, но затем начинает угасать. Однако если ребёнок продолжает сосать пустышку и после двух лет, а после неё — пальцы, губы и щёки, то это может привести к деформации прикуса.

«Происходит постепенное изменение давления в ротовой полости, тонуса губ и щёк, а также наклона зубов и формы неба. Как следствие — формируется неправильный прикус».

2. Инфантильное дыхание (неправильное положение языка). Это одна из самых распространённых причин неправильного прикуса. Малыш после рождения использует инфантильное дыхание, которое с появлением зубов меняется на соматическое. В таком случае язык при глотании располагается в передней части нёба, а губы смыкаются без напряжения. Ротовые и мимические мышцы при этом неактивны.

«При инфантильном типе смыкание губ происходит либо одновременно с сокращением ротовой мышцы, либо вообще не происходит, а язык оказывается между зубов. Верхняя челюсть из-за отсутствия на неё давления не развивается и приобретает треугольную форму. Зубные ряды деформируются, образуется щель между верхним и нижним рядами».

Эксперт добавила, что из-за инфантильного типа дыхания происходит нарушение миофункционального равновесия работы мышц языка и ротовых мышц, что приводит к сбою жевательной функции.

3. Привычка дышать ртом. Она возникает в результате лор-патологий и часто остаётся даже после их устранения. При дыхании ртом возникает постоянная гипоксия организма, а это приводит к нарушению сна, хронической усталости, снижению иммунитета, ухудшению памяти и апноэ.

«При постоянном дыхании ртом опускается вниз язык, возрастает давление щёк, сужаются зубные ряды верхней и нижней челюстей. Нижняя треть лица удлиняется, оно принимает "аденоидный" вид. Соответственно, прикус становится неправильным».

4. Неправильная (вынужденная) поза тела. По словам специалистки, осанка и прикус в равной степени могут влиять друг на друга.

«Когда человек, сидя за столом, постоянно находится в неправильном положении тела, это влияет на формирование прикуса. Такие положения, как упор головы на одну руку, запрокидывание головы, вызывают асимметричные состояния, нарушение положения челюстей», — заявила гнатолог Макаревич.

5. Вялое жевание. Активное пережёвывание твёрдой пищи служит гимнастикой для жевательной мускулатуры и влияет на рост челюстей. При вялом жевании система не получает нужного развития.

К кому обратиться с неправильным прикусом

По словам гнатолога, неправильным прикусом занимаются не только ортодонты. С этим вопросом можно обратиться также к терапевту (когда необходимо работать с ротовым дыханием, тонусом мышц, положение языка) или отоларингологу (при затруднённом дыхании).

«При своевременном обращении к профильным специалистам уменьшается риск развития необратимых патологий, поэтому, чем раньше вы начнёте лечение, тем больше будет шансов сохранить здоровье на долгие годы вперёд».

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