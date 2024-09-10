Диетолог назвал шесть групп продуктов для здоровья сердца

Диетолог Михаил Гинзбург посоветовал обогатить повседневный рацион продуктами, способствующими укреплению сердечно-сосудистой системы.

Для того чтобы избежать атеросклероза, следует включить в питание шесть групп продуктов, поделился он в беседе с «Вечерней Москвой».

Это рыба (желательно жирных сортов), оливковое масло, бобовые (нут, чечевица, фасоль), кисломолочные продукты (кефир, ряженка, йогурт без сахара), овощи и ягоды, а также приправы (лук, чеснок, куркума, имбирь, перец).

«Все эти продукты обладают антиатерогенным действием и не позволяют холестерину оседать на стенках сосудов», — добавил Гинзбург.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН рассказала о продуктах, поддерживающих здоровье сердца и сосудов. По её словам, в первую очередь это растительная клетчатка.