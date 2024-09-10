Нужно ли полоскать рот после чистки зубов

Полоскание рта после чистки зубов — привычная для многих процедура. Однако, по мнению эксперта, предпочтительнее сплюнуть зубную пасту и обходиться без воды как можно дольше (в рамках разумного).

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«Когда вы полоскаете рот, вы, по сути, смываете активные ингредиенты зубной пасты, которую только что нанесли на зубы», — объяснила в беседе с The Washington Post Маргарита Фонтана, преподаватель стоматологической школы Мичиганского университета.

Если вам неприятен остаточный вкус зубной пасты во рту, специалист посоветовала сделать небольшой глоток воды, но не ранее чем через 20 минут после чистки.

«Еще один вариант для тех, кто хочет прополоскать рот после чистки зубов, — это использовать жидкость для полоскания рта, содержащую фтор», — рассказала эксперт.

К слову, подобные советы подкреплены наукой: согласно исследованию, проведенному в Великобритании с участием более 2800 человек, у тех, кто ополаскивал рот меньшим количеством воды после чистки зубов, было меньше кариозных полостей и разрушающихся зубов, чем у тех, кто прибегал к тщательному полосканию.