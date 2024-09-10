Гериатр перечислила возрастные изменения, которые требуют внимания

После 60 лет в организме запускаются механизмы, связанные с процессами старения. Если не держать их под контролем, они могут способствовать развитию заболеваний и гериатрических синдромов. Врач перечислила изменения, которые человек может с возрастом почувствовать или узнать с помощью анализов.

Какие возрастные изменения требуют особого внимания рассказала Ольга Ткачева, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный специалист – гериатр Минздрава России д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН.

Гериатр отметила, что старение – это естественный процесс, от которого пока нет лекарства. Но знания об этом процессе дает нам возможность «управлять» старением, корректируя образ жизни и предупреждая развитие патологий.

Что человек может увидеть и почувствовать? Мышечная масса тела уменьшается, а жировой ткани становится больше; физическая сила, выносливость и скорость реакции становятся хуже; артериальное давление повышается; снижается выработка мелатонина и возникают сложности с засыпанием и сном; снижаются зрение, слух и вкусовые ощущения; меняется водный баланс, из-за чего кожа становится более сухой и чувствительной, появляются морщины.

Что можно увидеть по анализам? Повышение уровня «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности) в крови, и снижение уровня «хорошего» (липопротеинов высокой плотности); снижение секреции гормонов роста, половых гормонов (тестостерона у мужчин, эстрогена и прогестерона у женщин), гормонов щитовидной железы; повышение уровня кортизола, «гормона стресса».

Кроме этих изменений, происходят: утолщение и утрата эластичности стенок сосудов; формирование резистентности к инсулину; снижение плотности костной ткани; нейронов становится меньше, что повышает риск когнитивных нарушений; происходит ослабление иммунитета и замедление обмена веществ; у организма снижается способность перерабатывать кислород из-за уменьшения количества эритроцитов.