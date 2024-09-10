Эксперты рассказали, что полезнее для здоровья: кофе или матча

Популярность матча растёт. Возможно, вы даже уже думали о том, чтобы перейти на этот напиток вместо кофе. Но стоит ли оно того?

© Ferra.ru

Кофе является хорошим источником антиоксидантов и кофеина. Особенно хорош он тем, что содержит хлорогеновую кислоту, которая уменьшает воспаление, благотворно влияет на уровень сахара и липидов в крови. Также кофе предотвращает или контролирует воспаление и рак.

Известно, что употребление кофе связано с более низким риском возникновения диабета 2 типа. Одно исследование показало, что этот риск снижается на 6% с каждой дополнительной выпитой чашкой кофе.

Результаты других работ демонстрируют, что употребление кофе связано с более низкой вероятностью развития болезни Паркинсона.

Кроме того, кофе полезен для мозга. Исследования показывают, что этот напиток защищает от развития деменции после инсульта, депрессии. Установлено, что каждая дополнительная чашка снижает риск возникновения депрессивного расстройства на 8%.

© Madame Hiroko / Getty Images

Матча тоже содержит кофеин и антиоксиданты. Он полон полифенолов, особенно катехинов. Эти вещества снижают уровень свободных радикалов, связанных с хроническими болезнями.

Исследования показывают, что увеличение потребления катехина в чае матча может защитить от колоректального рака, рака желчного пузыря и рака желчных протоков.

Также употребление матча может улучшить когнитивные функции. Одно исследование показало, что ежедневное употребление чая матча улучшает работу мозга у пожилых женщин, но не у мужчин. Кроме того, серотонин и теанин в составе этого чая снижают тревожность, улучшают память.

Некоторые исследования показывают, что матча может помочь при депрессии. Кроме того, употребление этого напитка улучшило маркеры метаболического здоровья у людей с большим весом.

В чае матча содержится на 1 г — 18,9−44,4 мг кофеина, а в кофе на 1 г — 10−12 мг. Также часто матча готовят с использованием 2 г порошка, поэтому кофеина в нём больше: около 38−89 мг на порцию. Вместе с тем одна чашка кофе даёт 80−100 мг кофеина.

Матча не обладает таким же бодрящим эффектом, как кофе. Исследователи полагают, что это связано с содержанием в чае теанина, который снижает уровень стресса, может противодействовать нервозности.

Вывод

Матча благодаря содержанию теанина и кофеина сильнее повышает производительность, чем кофе. Также этот чай обладает антистрессовым действием.

При этом научно доказано, что кофе более эффективен в облегчении симптомов депрессии, борьбе с усталостью.

Кофе и матча способны вызвать кислотный рефлюкс. Но матча немного менее кислый. Если у вас плохая переносимость кофеина, вы после употребления кофе нервничаете или тревожитесь, то вам больше подойдёт чай матча.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.