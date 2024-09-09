Почему даже сильному иммунитету необходима противовирусная защита

Любому, даже закалённому организму с железобетонным иммунитетом, необходима противовирусная защита. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, почему необходимо прививаться от гриппа.

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Так называемый «неспецифический» иммунитет можно «подстегнуть», но это не панацея, говорят специалисты.

«Если ребёнок закалённый, хорошо и правильно питается, активен физически, выработка защитных веществ в его организме происходит «лучше», что позволяет быстро бороться с микробами и вирусами. Но именно от гриппа таким образом иммунитет не формируется, и вирус вполне может вызвать тяжёлое заболевание, если ребёнок с ним встретится», — предупредили медики.

То же самое касается и различных бабушкиных рецептов. Приём продуктов с витамином С, растительных препаратов, активизирующих иммунную защиту, напротив, может подавить способность организма противостоять вирусам и синтезировать собственные интерфероны. А вот мытьё рук и лица, отказ от посещения людных мест в период эпидемии — хороший вариант поддержать своё здоровье.