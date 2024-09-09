Врач рассказал о полезных свойствах лука

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения врач Александр Умнов рассказал о полезных свойствах лука.

© РИА Новости

«Польза лука неоспорима, так как в нём содержится множество витаминов (А, С, РР, В1, В2, В9, Е), улучшающих работу органов и мобилизацию иммунной системы», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, лук можно назвать помощником в профилактике и лечении лёгких ОРВИ, но никак не основным средством.

Со своей стороны, врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова в беседе с URA.RU высказалась о свойствах чеснока.

«Мнение о том, что чеснок эффективен в профилактике и лечении простуды, основано на том, что это растение обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Пока лишь одно исследование показало, что чеснок, вероятно, может предотвращать возникновение простуды», — отметила она.

Ранее врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ имени М.В. Ломоносова Валерий Новосёлов рассказал о правилах, способствующих увеличению продолжительности жизни.