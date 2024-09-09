В Роспотребнадзоре назвали десять полезных ягод сентября

В сентябре созревают многие полезные ягоды, рассказали в Роспотребнадзоре. В их числе - облепиха, брусника, ежевика, инжир, клюква, шиповник, калина, виноград. Также в этот период наступает пик сезона бахчевых: дыни и арбузы уже набрали вкус, и покупать их можно без опаски.

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Особое внимание в ведомстве обратили на облепиху, которая содержит целый поливитаминный комплекс. В ней много витамина С (200 мг/100 г) и витаминов группы B, а еще железа, магния, бора, ценных для организма серы и кремния. Также ягода богата каротинами, рибофлавонидами, пектинами, органическими и жирными кислотами, в частности, токоферолом и фолиевой кислотой.

В связи с этим облепиха обладает противовирусным действием и укрепляет иммунитет, поэтому часто применяется как средство от простуды и гриппа. Однако в ведомстве предупредили, что она может подойти не всем. Из-за кислот, входящих в ее состав, облепиха может при гастрите с повышенной кислотностью вызвать обострение заболевания.

В Роспотребнадзоре напомнили, что многие ягоды можно замораживать. Это почти не отражается на их качестве: они сохраняют первозданный вкус и 75-80% витаминов.